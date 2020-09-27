В Беларуси сегодня День машиностроителя

С профессиональным праздником работников комплексапоздравил ПрезидентАлександр Лукашенко. В основе современных достижений машиностроительной отраслитруд высококвалифицированных специалистов, которые ежегодно создают десятки тысяч наименований техники и оборудования:от микросхемдо самых больших в мире карьерных самосвалов. География экспорта - более ста стран. Сейчас машиностроительному комплексу важно не толькоудержать позиции на мировом рынке, но и занять новые ниши. Это даст стимул для движения вперед всей экономики страны.