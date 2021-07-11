В Беларуси сегодня День работников налоговых органов - с праздником представителей и ветеранов службы поздравил Президент

Плюс этих сервисов в том, что в онлайн-режиме можно посмотреть любую информацию, касающуюся взаиморасчетов плательщика с бюджетом. Также в оперативном режиме после отправки декларации можно посмотреть - принята инспектором, корректна, некорректна. Если какие-то там ошибки существуют, то их можно оперативно исправить, и так же в электронном виде.



Сергей Соболевский, индивидуальный предприниматель

