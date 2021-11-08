В Беларуси сегодня дожди и сильный ветер, по северной части страны ожидается мокрый снег

Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси. Утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 18 метров в секунду. На большей части страны пройдут дожди, днем по северной половине - c мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток составит 8 градусов тепла.