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В Беларуси сегодня дожди и сильный ветер, по северной части страны ожидается мокрый снег

Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси. Утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 18 метров в секунду. На большей части страны пройдут дожди, днем по северной половине - c мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток составит 8 градусов тепла.

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