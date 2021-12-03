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В Беларуси сегодня мокрый снег, гололед и сильный ветер

Сильный мокрый снег сегодня ожидается по юго-востоку Беларуси. Местами по стране гололед, слабый туман, на дорогах гололедица. Порывы ветра будут достигать 12-14 метров в секунду. Температура днем до плюс трех.

Осадки, ночью - до минус десяти, а днем - до двух выше нуля. Такая погода ожидает белорусов в выходные.

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