В Беларуси сегодня мокрый снег, гололед и сильный ветер

Сильный мокрый снег сегодня ожидается по юго-востоку Беларуси. Местами по стране гололед, слабый туман, на дорогах гололедица. Порывы ветра будут достигать 12-14 метров в секунду. Температура днем до плюс трех.



Осадки, ночью - до минус десяти, а днем - до двух выше нуля. Такая погода ожидает белорусов в выходные.