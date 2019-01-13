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В Беларуси сегодня мокрый снег и до плюс двух

В Брестской и Гродненской области возможен дождь. Местами по стране ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Не исключено усиление ветра. Ночью будет от одного до семи с минусом, днем - до двух градусов тепла.

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