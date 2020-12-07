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В Беларуси сегодня морозно и ветренно

Порывы местами могут достигать 18 метров в секунду. Осадков не прогнозируется. Днем до минус 1 градуса. На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.

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