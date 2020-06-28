В Беларуси сегодня отмечают День молодежи

В Беларуси к молодежи относят юношей и девушек в возрасте от 14 до 30 лет включительно. По данным Национального статистического комитета, в стране около двух миллионов молодых граждан, а это почти каждый пятый житель. В Беларуси забота о подрастающем поколении является важнейшим направлением государственной политики. Вот уже 5-й сезон в нашей стране определяют молодежную столицу для реализации на базе конкретного города тех или иных проектов поколения будущего. В 2020-м - это Пинск.



К слову, большинство молодых белорусов проживают в городе и работают по найму. Также, согласно последним исследованиям, девушки вступают в брак в среднем в возрасте 26 лет, юноши - 28. Значительная часть подрастающего поколения - учащиеся и студенты.



