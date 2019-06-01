В Беларуси сегодня отмечают День защиты детей

За прошлый год в нашей стране появилось на свет около 94 тысяч маленьких белорусов. Мальчиков родилось 48 тысяч, девочек - чуть меньше. Кстати, более тысячи женщин стали мамами сразу двух малышей, у 13 - появилась тройня. Сегодня по всей Беларуси пройдут праздничные мероприятия. В столичном парке имени Горького откроется фестиваль "Город счастливых людей". На главной сцене - цирковые номера, шоу пузырей, выступления ансамблей. На территории парка будут работать более 30 развлекательных "островков". Праздник начнется в 14:00 и продлится до 7 вечера. Продолжит свою работу фестиваль и завтра.