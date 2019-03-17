ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси сегодня ожидается до 14 градусов тепла

В Беларусь, наконец, пришла весна. До 14 градусов тепла ожидается сегодня. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Днем в отдельных районах пройдет кратковременный дождь.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все