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В Беларуси сегодня ожидается до плюс 30

Жара не покидает Беларусь. Сегодня в стране - до плюс 30. Во всех регионах возможны грозы. А уже завтра немного похолодает. В Беларусь придет атмосферный фронт с Балтийского моря. Ожидаются грозы и порывистый ветер. Однако с середины недели снова жарко.

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