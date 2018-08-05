В Беларуси сегодня ожидается до плюс 30

Жара не покидает Беларусь. Сегодня в стране - до плюс 30. Во всех регионах возможны грозы. А уже завтра немного похолодает. В Беларусь придет атмосферный фронт с Балтийского моря. Ожидаются грозы и порывистый ветер. Однако с середины недели снова жарко.