В Беларуси сегодня ожидаются дожди с грозами

Дожди сегодня ожидаются и в Беларуси. Местами с грозами. Температура воздуха днем не превысит 23 градусов тепла. Синоптики отмечают, что в ближайшую неделю на тепло рассчитывать не приходится. Температурный фон будет ниже климатической нормы.