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В Беларуси сегодня ожидаются дожди с грозами

Дожди сегодня ожидаются и в Беларуси. Местами с грозами. Температура воздуха днем не превысит 23 градусов тепла. Синоптики отмечают, что в ближайшую неделю на тепло рассчитывать не приходится. Температурный фон будет ниже климатической нормы.

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