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В Беларуси сегодня пройдут выпускные вечера

На пороге взрослой жизни! Сегодня с родными школами, гимназиями и лицеями попрощаются около 57 000 старшеклассников. Вечером по всей стране пройдут выпускные вечера. 11-классники получат аттестаты и вместе встретят рассвет. Но отдыхать пока рано. Во вторник у абитуриентов начинается централизованное тестирование. Первое - по белорусскому языку.

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