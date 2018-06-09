В Беларуси сегодня пройдут выпускные вечера

На пороге взрослой жизни! Сегодня с родными школами, гимназиями и лицеями попрощаются около 57 000 старшеклассников. Вечером по всей стране пройдут выпускные вечера. 11-классники получат аттестаты и вместе встретят рассвет. Но отдыхать пока рано. Во вторник у абитуриентов начинается централизованное тестирование. Первое - по белорусскому языку.