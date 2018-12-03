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В Беларуси сегодня слабый туман

На отдельных участках дорог гололедица. Водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными. Днем по стране мокрый снег, переходящий в дождь. Столбик термометра по югу страны поднимется до 4 тепла.

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