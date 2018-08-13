ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси сегодня сухо и до 28 тепла

В Беларуси сегодня опасных метеорологических явлений не ожидается. В стране будет сухо и до 28 тепла. Лишь днем по северу страны местами прогнозируются небольшие дожди. А на вторник синоптики вновь прогнозируют жару.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все