В Беларуси сегодня вспоминают великого песняра - поэта Янку Купалу

Ровно 80 лет назад не стало народного поэта Янки Купалы.Он трагически погиб во время войны в эвакуации, упав в лестничный пролет гостиницы "Москва". Наш классик был погребен на Ваганьковском кладбище, но в 1962 году его прах перевезли в Минск и перезахоронили рядом с могилой матери. Сегодня на Военном кладбище столицы почтили культового для нашей культуры поэта. Так называемые "Жальбіны" во имя Купалы состоялись у места его погребения. В знак памяти возложили цветы к монументу, а авторы-современники, члены Белорусского союза писателей прочитали легендарные произведения песняра и свои сочинения-посвящения.