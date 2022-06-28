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В Беларуси сегодня вспоминают великого песняра - поэта Янку Купалу
Ровно 80 лет назад не стало народного поэта Янки Купалы.Он трагически погиб во время войны в эвакуации, упав в лестничный пролет гостиницы "Москва". Наш классик был погребен на Ваганьковском кладбище, но в 1962 году его прах перевезли в Минск и перезахоронили рядом с могилой матери. Сегодня на Военном кладбище столицы почтили культового для нашей культуры поэта. Так называемые "Жальбіны" во имя Купалы состоялись у места его погребения. В знак памяти возложили цветы к монументу, а авторы-современники, члены Белорусского союза писателей прочитали легендарные произведения песняра и свои сочинения-посвящения.
В этом году также празднуем 140-летие со дня рождения Янки Купалы. По этому случаю Мемориальный музей народного поэта подготовил выставки, встречи и фестивали в знаковых местах его жизни и творчества.
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