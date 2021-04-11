3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси сегодня вспоминают жертв теракта в минском метро
На всех станциях столицы сегодня можно было услышать объявления памяти.
Напомним, трагедия произошла ровно 10 лет назад. В 17:56 произошел взрыв на станции метро "Октябрьская", в час пик на перроне было много людей. Жертвами теракта стали 15 человек, сотни получили травмы. Та трагедия не оставила никого равнодушным. С самого утра к мемориальному знаку возле станции люди несут цветы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП