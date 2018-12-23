В Беларуси сегодня вступают новые правила защиты прав потребителей

Изменения внесены в закон. Так, количество строк на упаковке товара увеличится. Обязателен перевод на русский либо белорусский, а также прописан класс энергоэффективности. Покупая сложнобытовую технику, знать это лишним не будет. Как и откуда товар - страна происхождения, а не только адрес изготовителя. Сама же стоимость, например, в рекламных объявлениях должна быть приписана четко и не меньше половины шрифта самого крупного слова. Сложнобытовую технику можно вернуть и через 30 дней. Но только в двух случая: если есть существенные недостатки и если нарушены сроки бесплатного гарантийного ремонта. Бдительными призывают быть на различных презентациях.

Сложные схемы, когда после получения сертификата его обязательно нужно было активировать через сайт компании, отменены. А потратить сумму по сертификату можно будет частями, даже в несколько покупок.