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В Беларуси сенаторы продолжают проводить личные приемы граждан
Сегодня на вопросы ответит Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, 14 января - председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец проведет прием граждан 15 января, 21 января - председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Встречи также запланированы и на 22 января. Добавим, что личный прием проводится по предварительной записи.
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