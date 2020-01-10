В Беларуси сенаторы продолжают проводить личные приемы граждан

Сегодня на вопросы ответит Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, 14 января - председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. Председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец проведет прием граждан 15 января, 21 января - председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Встречи также запланированы и на 22 января. Добавим, что личный прием проводится по предварительной записи.



