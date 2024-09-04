В Беларуси сентябрь объявлен месяцем экологического туризма. Где можно ознакомиться с афишей событий и выбрать локацию по душе

В Беларуси сентябрь объявлен месяцем экологического туризма. На официальном туристическом портале belarus.travel можно найти перечень событий, запланированных на ближайшее время, и подобрать локацию на любой вкус. С актуальной афишей крупных туристических мероприятий во время пресс-конференции, посвященной развитию в стране экологического туризма, познакомила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, сообщает БЕЛТА.

На интернет-портале можно почерпнуть также всю необходимую информацию о маршрутах и достопримечательностях экологического туризма. Особенно изобилует тематическими событиями сентябрь. В этот месяц пройдут крупный межрегиональный фестиваль "Днепровский сом", организуемый в Лоевском районе, и масштабный зоофестиваль на столичной стритфуд-площадке. Гостей будут ждать экологические тропы "Слободковская озовая гряда", "Парк Бельмонт", "Гора Маяк" туристического маршрута "Турбазовский рог".

13-15 сентября под Осиповичами состоится экофест "Тихая охота" для грибников-фанатов и любителей бардовских песен. В программе на сентябрь также велопробег "Беларусь за чистый воздух" в рамках республиканской экологической акции "День без автомобиля" и открытие пешей эколого-краеведческой тропы "Таинственный остров Ду" на территории заказника республиканского значения "Освейский".