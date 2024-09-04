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В Беларуси сентябрь объявлен месяцем экологического туризма. Где можно ознакомиться с афишей событий и выбрать локацию по душе
В Беларуси сентябрь объявлен месяцем экологического туризма. На официальном туристическом портале belarus.travel можно найти перечень событий, запланированных на ближайшее время, и подобрать локацию на любой вкус. С актуальной афишей крупных туристических мероприятий во время пресс-конференции, посвященной развитию в стране экологического туризма, познакомила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, сообщает БЕЛТА.
На интернет-портале можно почерпнуть также всю необходимую информацию о маршрутах и достопримечательностях экологического туризма. Особенно изобилует тематическими событиями сентябрь. В этот месяц пройдут крупный межрегиональный фестиваль "Днепровский сом", организуемый в Лоевском районе, и масштабный зоофестиваль на столичной стритфуд-площадке. Гостей будут ждать экологические тропы "Слободковская озовая гряда", "Парк Бельмонт", "Гора Маяк" туристического маршрута "Турбазовский рог".
13-15 сентября под Осиповичами состоится экофест "Тихая охота" для грибников-фанатов и любителей бардовских песен. В программе на сентябрь также велопробег "Беларусь за чистый воздух" в рамках республиканской экологической акции "День без автомобиля" и открытие пешей эколого-краеведческой тропы "Таинственный остров Ду" на территории заказника республиканского значения "Освейский".
"Первый месяц осени отмечен еще одним крайне знаковым туристическим событием. 28 сентября в республиканском заказнике "Ельня" пройдет популярный экологический праздник "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю", который собирает гостей со всей страны и из-за рубежа, - добавила Ирина Воронович. - Отмечу, что среди иностранных туристов в весенний и осенний периоды, когда массово мигрируют птицы, особенно востребована фотоохота. К нам приезжают увидеть то, чего нет в других странах".
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