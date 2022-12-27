В Беларуси шанс на выздоровление подарили мальчику из Донбасса

Около 30 детей из регионов, входящих в зону боевых действий, чуть больше чем за год прошли реабилитацию в белорусских медицинских центрах. Все ребята с многочисленными нарушениями в развитии, а некоторые и с тяжелыми. Принимали целыми группами и семьями.

Письма о помощи не прекращают поступать и сегодня. В последние декабрьские дни в республиканском центре здоровье восстанавливает семилетний Максим из Донецка. Забота белорусски врачей - тоже результат письма, что нашло отклик у адресата. Подробности истории рассказала Юлия Алферова.

В предновогоднюю неделю в чудо верят и взрослые, и дети. Но когда дело касается не каких-то изысков, а реальных проблем, пишешь не какому-то вымышленному волшебнику, а вполне реальному человеку. Так было у женщины из Донбасса, когда понадобилась срочная реабилитация ее ребенку. Письмо написала белорусскому Президенту Александру Лукашенко. Говорит, даже не надеялась на ответ, но он пришел уже через три дня.

У Максима задержка психоречевого развития на фоне, мягко говоря, неспокойной обстановки за окном. Состояние мальчика требовало срочного вмешательства профессионалов. Письмо Президенту Беларуси - крик о помощи. А начиналось все с ролика в Сети, его случайно увидела мама Максима. На кадрах глава Беларуси говорил о готовности помочь детям из пострадавших регионов. А дальше - письмо и дорога в Беларусь.

Мне позвонили представители из фонда Талая, быстро все организовали: билеты, поезд, выезд. О программе реабилитации с врачами поговорили. Мы не ожидали, что эти процедуры будут правильно разработанные. Сейчас мы вернемся в наш город, и многие не узнают ребенка. Оксана, мама Максима

Теперь мальчик говорит не отдельные слова, а полные предложения. Вдумчиво и по делу. Ходит на полной стопе, а не на носках, и улыбается.

Белорусские врачи действительно постарались, чтобы дни реабилитации прошли максимально продуктивно: восстанавливали иммунитет, корректировали психоречевое развитие, выполняли с десяток процедур. От такого внимания, да и условий - простых человеческих - отвыкли, говорит Оксана. Удивляются и отношению врачей, и просто горячей воде в душе.

Уже завтра Максим и Оксана отправятся в Донецк, считают, сколько осталось спокойных ночей - одна в центре и две в поезде.

Без преувеличений можно сказать, что наши жизни спасли Вы - глава Республики Беларусь. Мы глубоко признательны Александру Григорьевичу. Для нас это чудо, сказка. Оксана, мама Максима

И эта сказка не разовая акция. Почти три десятка детей с нарушениями в развитии уже приезжали в белорусские центры. Все финансовые обязательства на себя взял фонд белорусского паралимпийца.

У нас было две группы до этого из фонда Талая - дети в сопровождении родителей и дети с серьезными заболеваниями неврологического характера, психоневрологического, с генетическими заболеваниями, последствиями органического поражения. Дети проходили курсы реабелитации в 2021 году и в начале 2022 года. Сейчас фонд связался с нами, чтобы мы взяли на реабилитацию еще семью. Елена Леонова, заместитель главврача Республиканской детской больницы медреабилитации