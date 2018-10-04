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В Беларуси штормовой ветер и ливни

Беларусь сегодня остается во власти циклона из Псковской области, поэтому у нас ветрено и дождливо. Порывы ветра очень сильные, местами могут достигать 20 метров в секунду. Днем осадки ожидаются в основном по северо-востоку страны. Температура не превысит 13 градусов.

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