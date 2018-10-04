В Беларуси штормовой ветер и ливни

Беларусь сегодня остается во власти циклона из Псковской области, поэтому у нас ветрено и дождливо. Порывы ветра очень сильные, местами могут достигать 20 метров в секунду. Днем осадки ожидаются в основном по северо-востоку страны. Температура не превысит 13 градусов.