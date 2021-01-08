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В Беларуси - сильные снегопады
Сильные снегопады обрушились на Беларусь. Синоптики предупреждают - осадки не прекратятся целый день. Снегом будет заметать многие районы страны. А после ночного минуса столбик термометра днем поднимется до плюс двух. Возможно налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Водителям рекомендуется во возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
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