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В Беларуси синоптики обещают в ближайшие дни до плюс 12

В Беларуси последняя неделя февраля напоминает о скором приближении весны. Все признаки уже за окном. Синоптики обещают в ближайшие дни до плюс 12. Но при этом желтый уровень опасности из-за тумана и гололедицы. Водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.

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