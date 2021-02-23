В Беларуси синоптики обещают в ближайшие дни до плюс 12

В Беларуси последняя неделя февраля напоминает о скором приближении весны. Все признаки уже за окном. Синоптики обещают в ближайшие дни до плюс 12. Но при этом желтый уровень опасности из-за тумана и гололедицы. Водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.