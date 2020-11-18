В Беларуси ситуация с COVID-19 под контролем

Для заболевших респираторными заболеваниями, а также коронавирусом в медучреждениях Могилевской области создано 3 800 койко-мест. Это почти 35 % от всего фонда. При необходимости эта цифра может быть увеличена. Данные озвучены во время областного совещания с участием руководителей больниц Могилева и Бобруйска. До конца года создан запас дезинфицирующих и средств индивидуальной защиты - это почти 1 миллион масок, 10 тысяч комбинезонов, 150 тысяч перчаток. Сейчас заключаются контракты на дальнейшие поставки. Оперативно будет решен вопрос с приобретением дополнительных автомобилей и пульсоксиметров - свыше 400 приборов - для контроля кислорода.