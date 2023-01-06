В Беларуси скорректировали правила торговли на рынках

В соответствии с новыми правилами определен перечень запрещенных к продаже на территории рынка товаров. Кроме того, корректируются правила комиссионной торговли непродовольственными товарами в части осуществления торговли транспортными средствами. Также пересмотрены правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания.

В документе есть положения, которые касаются выкладки товаров, содержащих изображение государственных символов Беларуси. Теперь их выкладка должна будет производиться отдельно от других товаров и сопровождаться информационной надписью "Государственные символы Республики Беларусь".

Помимо прочего, новые правила предусматривают недопущение выкладки алкогольных напитков в месте проведения расчетов с покупателями, а также на (в) торговом оборудовании, непосредственно прилегающем к нему. Это правило не распространяется на специализированные и (или) фирменные магазины по продаже алкогольных напитков, магазины беспошлинной торговли, магазины и павильоны с торговой площадью 400 кв.м и менее, а также расположенные в сельской местности, автомагазины и объекты общественного питания.