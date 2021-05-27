В Беларуси скорректирован порядок маркировки товаров

Новые правила маркировки товаров. Так, контрольные знаки унифицируют. Некоторые товары маркировать вовсе не будут. Принципиальный подход по остаткам. Механизм заработает с 8 июля.

Что нужно знать производителям, продавцам, потребителям? И как нововведения помогут избежать подделок? Спросим у представителя Министерства по налогам и сборам Беларуси Вячеслава Майковского (видео).