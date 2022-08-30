В Беларуси скорректирован порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых

Инструкция о порядке застройки площадей залегания полезных ископаемых изложена в новой редакции. Соответствующее постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 3 августа 2022 г. № 42 опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале.

Так, условием допуска застройки является соблюдение требований, установленных законодательством об охране и использовании земель, в области архитектурной, градостроительной, а также строительной деятельности и охране окружающей среды.

Если такие площади расположены в границах горного отвода либо над ним и предоставлены для добычи полезных ископаемых, то застройка допускается при условии получения согласования от недропользователя, которому предоставлен этот горный отвод. Недропользователь должен спрогнозировать возможные деформации земной поверхности и горного массива в границах горного отвода.

Кроме того, прогнозирование предусматривает определение границ вредного воздействия горных выработок, продолжительности процессов сдвижения горных пород, расчетных, допустимых и предельных показателей деформаций земной поверхности и горного массива в границах горного отвода, условий безопасного ведения работ и извлечения полезных ископаемых, условий применения мер, обеспечивающих защиту объектов строительства и технологического оборудования от негативного влияния.

При установлении возможности застройки площади залегания полезных ископаемых местные исполнительные и распорядительные органы, а также госорганы должны оценить экономическую целесообразность, степень геологической изученности планируемой к застройке площади, сведения об условиях залегания полезного ископаемого, его запасах или прогнозных ресурсах, перспективы добычи и проведения работ по геологическому изучению недр.

Постановление вступило в силу 28 августа 2022 г.



