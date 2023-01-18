ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси снижается ставка рефинансирования

Ставка рефинансирования снижается в Беларуси до 11,5 % годовых с 23 января. Такое решение принято правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

Основным условием регулятор называет устойчивое замедление инфляции. Это способствует сохранению притока рублевых средств в банковскую систему нашей страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все