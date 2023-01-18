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В Беларуси снижается ставка рефинансирования
Ставка рефинансирования снижается в Беларуси до 11,5 % годовых с 23 января. Такое решение принято правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике.
Основным условием регулятор называет устойчивое замедление инфляции. Это способствует сохранению притока рублевых средств в банковскую систему нашей страны.
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