В Беларуси снижается вовлеченность родителей в воспитание детей

Такое мнение вчера высказал вице-премьер Игорь Петришенко на заседании Национальной комиссии по правам ребенка. По его словам, в последние годы ответственность за воспитание детей смещается в сторону школ - с них спрашивают за асоциальное поведение несовершеннолетних, в то время как, по мнению вице-премьера, их первопричину следует искать в семьях. В стране, на взгляд Петришенко, также не хватает внимания вопросам социализации детей с проблемами здоровья.