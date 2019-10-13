В Беларуси снизилось количество случаев прерывания беременности

Быть матерью - это и почетно, и ответственно. За последние 10 лет количество случаев прерывания беременности в Беларуси снизилось в 6,5 раза. Такую положительную тенденцию специалисты связывают с введением Минздравом обязательного предабортного консультирования с психологом. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказала главный специалист ведомства Юлия Савочкина.



Эта услуга предоставляется медучреждением (независимо от формы собственности) бесплатно. В 15-20 процентах случаев после консультации женщины сохраняют беременность. Также специалисты отмечают положительную динамику роста вторых и последующих родов у белорусок.