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В Беларуси снова разрешили продажу пиротехники

В Беларуси снова разрешили продажу некоторых пиротехнических изделий первого класса опасности. Это бенгальские огни, хлопушки и свечи для торта. Такая пиротехника разрешена как для розничной, так и для оптовой торговли. Также стала возможна реализация технической пиротехники специализированным организациям - в списке 45 компаний. А вот продажа фейерверков и петард по-прежнему остается под запретом. Напомним, в августе правительство запретило торговлю всей пиротехникой.

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