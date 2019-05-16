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В Беларуси снят запрет на посещение лесов

Такое решение приняли местные власти в регионах по мере стабилизации пожароопасной обстановки. Прошедший апрель стал самым сухим за последние 75 лет. Выпало всего 7 миллиметров осадков. А температура воздуха была выше климатической нормы на полтора градуса. Только с начала года в стране произошло около 330 лесных пожаров на площади почти в 2,5 тысячи гектаров.

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