В Беларуси сняты ограничения на посещение лесов

Дождливо и ветрено сегодня в Беларуси. Благодаря осадкам ограничения на посещение лесов сняты на всей территории страны. Пожароопасная обстановка - стабильна. Оперативно отслеживать ситуацию можно на специальной интерактивной карте на сайте Министерства лесного хозяйства.



