ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси сняты ограничения на посещение лесов

Дождливо и ветрено сегодня в Беларуси. Благодаря осадкам ограничения на посещение лесов сняты на всей территории страны. Пожароопасная обстановка - стабильна. Оперативно отслеживать ситуацию можно на специальной интерактивной карте на сайте Министерства лесного хозяйства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все