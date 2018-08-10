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В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности из-за жары

В Беларуси третий день подряд сохраняется оранжевый уровень опасности из-за жары. По юго-западу - до 32-ух тепла. Но уже в выходные пройдут небольшие дожди, и высокие температуры пойдут на спад. Скажется влияние атмосферного фронта с Западной Европы.

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