В Беларуси сохраняется высокий класс пожароопасности несмотря на ночные дожди и благоприятные для спасателей прогнозы синоптиков - ожидаются осадки.



К утру удалось справится с очагами горения и ликвидировать пожар на территории Вильемского лесничества Полесского лесхоза возле деревни Ольманы Столинского района.



Напомним, из-за огненной стихии в Брестской, Минской, Витебской и Гомельской областях введен запрет на посещение лесов. Находиться в чащах небезопасно. Возгораниям способствуют засушливая погода, низкий уровень влажности и порывистый ветер.



