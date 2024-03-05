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В Беларуси сохраняется высокий рост зарплат - ЕАБР

В Беларуси сохраняется высокий рост зарплаты. Свою оценку опубликовал Евразийский банк развития. Темп роста заработной платы в реальном выражении составил 11,8 % год к году в январе, сохранившись на уровне предыдущего месяца.

Во многом это стало следствием повышения базовой ставки на 6,4 %, что привело к увеличению оплаты труда в бюджетном секторе.

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