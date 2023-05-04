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В Беларуси сократилось число разводов
Статистика показывает, что сегодня браки заключаются в более поздние сроки. Средний возраст вступления в брак в 2021 году составил 28,6 годасреди мужчин и 26,3 года среди женщин, пишет sb.by.
Средний возраст матери при рождении первого ребенка - почти 27 лет. Для сравнения в 1990 году он не достигал и 23 лет. Об этом рассказала Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси на пресс-конференции в пресс-центре Дома прессы.
"По итогам 2021 года в стране было зарегистрировано 59,6 тысячи браков. Общий коэффициент брачности (число браков на тысячу населения) составил 6,4 промилле. За последние 10 лет, если сравнивать с 2011 годом, число зарегистрированных браков сократилась на 31%. Это связано с сокращением численности населения в возрасте от 20 до 30 лет, которое сократилось на 35%. На молодежь этого возраста приходится половина всех людей, вступающих в брак. При этом, сравнивая 2021 и 2020 годы, число браков увеличилось на 18%. Это самый значительный прирост за последнее десятилетие", - отметила Белаш.
Уровень разводов за последнее десятилетие в Беларуси сократился
В 2021 году было зарегистрировано 34,4 тысячи разводов, это на 11% меньше, чем в 2011 году и на 2% меньше, чем в 2020. Общий коэффициент разводимости составил 3,7 промилле. Такой показатель удерживается на протяжении последних трех лет.
Факт
Согласно статистике за последнее десятилетие молодые браки стали распадаться реже.
За 2020-2021 годы пик распада союзов сместился с браком до 5 лет на более продолжительные союзы. В 2021 году чаще всего распадались браки продолжительностью от 5 до 10 лет - 29,4 %. 18,3% распавшихся браков - от 10 до 15 лет, 10% - от 15 до 20 лет, более 14% - браки, длившиеся 20 и более лет.
Фото:pixabay.com
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