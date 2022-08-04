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В Беларуси сократилось количество операторов с лицензией в области электросвязи

В Беларуси сократилось количество операторов с лицензией в области электросвязи

В Беларуси сократилось количество операторов с лицензией в области электросвязи, сообщили корреспонденту БелТА в пресс-службе Министерства связи и информатизации.

По состоянию на 1 июля 2022 года лицензию в области электросвязи имеют 186 оператор, по сравнению с 191 в апреле. Основным направлением развития сети электросвязи РУП "Белтелеком" является завершение процесса переключения абонентов на программно-аппаратную IMS-платформу, что позволяет предоставлять абонентам услуги по одной абонентской линии.

"Строительство мультисервисных сетей позволяет не только улучшить качество и расширить перечень предоставляемых услуг, но и оптимизировать затраты на эксплуатацию сетей электросвязи", - отметили в пресс-службе.

С учетом развития услуг сети передачи данных растет число подключений к услугам широкополосного доступа, что оказывает влияние и на ширину внешнего канала доступа в интернет. Внешний шлюз для доступа в сеть постоянно расширяется также с целью повышения качества оказываемых услуг, резервирования и уменьшения нагрузки на отдельные направления.

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