В Беларуси сократилось количество операторов с лицензией в области электросвязи, сообщили корреспонденту БелТА в пресс-службе Министерства связи и информатизации.

По состоянию на 1 июля 2022 года лицензию в области электросвязи имеют 186 оператор, по сравнению с 191 в апреле. Основным направлением развития сети электросвязи РУП "Белтелеком" является завершение процесса переключения абонентов на программно-аппаратную IMS-платформу, что позволяет предоставлять абонентам услуги по одной абонентской линии.

"Строительство мультисервисных сетей позволяет не только улучшить качество и расширить перечень предоставляемых услуг, но и оптимизировать затраты на эксплуатацию сетей электросвязи", - отметили в пресс-службе.