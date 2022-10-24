В Беларуси совершенствуется порядок ведения реестра адресов

В Беларуси сегодня почти 7 миллионов адресов. Скоро эта цифра вырастет, ведь теперь точный адрес будут получать гаражные кооперативы и незаселенные участки. Это одна из новаций указа, который на прошлой неделе подписал Президент. Документ направлен на повышение безопасности при использовании информации. Главный акцент - цифровизация. Благодаря ей реестр адресов станет еще более удобным для пользователей.