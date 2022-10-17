3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси совершенствуется порядок ведения реестра адресов
Глава государства Александр Лукашенко подписал 17 октября Указ № 366, направленный на дальнейшее совершенствование порядка ведения реестра адресов Беларуси.
В соответствии с документом на Национальное кадастровое агентство возлагается обязанность обеспечивать защиту информации, содержащейся в данном информационном ресурсе.
Закрепляется необходимость автоматической корректировки информации об адресе объекта в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также реестре адресов в случае изменения адреса либо прекращения существования объекта.
Предусматривается возможность присвоения адресов незастроенным земельным участкам и линейным сооружениям. Также в реестр адресов будет включаться информация о гаражных кооперативах.
Указ вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
Источник:
Фото: БелТА
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов