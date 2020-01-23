В Беларуси создадут фонд для выплаты зарплаты работникам предприятий-банкротов

По словам специалистов, из этого фонда будут производиться выплаты в счет утерянного заработка за три месяца, что позволит сотрудникам обанкротившейся фирмы содержать себя во время поиска новой работы. Напомним, еще в 2017 году Федерация профсоюзов предложила создать механизм компенсации работникам утраченного заработка. В 2019 году министерства экономики и финансов разработали концепцию обязательного страхования от невыплаты зарплаты при банкротстве организаций. По ней организации, которые теоретически могут попасть под процедуру банкротства, будут отчислять в Белгосстрах 0,04 % от фонда оплаты труда.



