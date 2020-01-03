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В Беларуси создадут Госфармнадзор

Следить за качеством лекарств на отечественном рынке и нарушением законов. В Беларуси создадут Госфармнадзор. Соответствующий указ подписал Президент. Новая структура будет находиться в подчинении Министерства здравоохранения, а финансироваться за счет отчислений аптечных сетей. Госфармнадзор сформируют до 1 мая.

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