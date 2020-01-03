Следить за качеством лекарств на отечественном рынке и нарушением законов. В Беларуси создадут Госфармнадзор. Соответствующий указ подписал Президент. Новая структура будет находиться в подчинении Министерства здравоохранения, а финансироваться за счет отчислений аптечных сетей. Госфармнадзор сформируют до 1 мая.