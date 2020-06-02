В Беларуси создадут сеть межрегиональных клиник

Современная медицинская диагностика в любой точке страны в течение часа. Чтобы достигнуть этой цели, Минздрав оснастит около 18 региональных клиник компьютерными томографами, техникой для ультразвуковой диагностики. В итоге такие центры будут доступны в радиусе 70 километров. Работа над этой концепцией не прерывается и во время пандемии. На реализацию пойдут также средства Всемирного банка. Соглашение на 90 миллионов долларов Минздрав подписал вчера.