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В Беларуси создадут спецотряд МЧС для реагирования на глобальные катастрофы и ликвидации их последствий
В Беларуси будет создан еще один сводный отряд МЧС для реагирования на глобальные катастрофы и ликвидации их последствий. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям во время подведения итогов спасательной миссии спецотряда "ЗУБР" в Турции.
Как отметил Вадим Синявский, белорусские специалисты полностью справились с поставленной задачей, но в будущем запрос на такие спецотряды может возрасти. Поэтому еще одно сводное подразделение будет сформировано из спасателей со всей страны. Войдут в него, в том числе и сотрудники из Республиканского отдела спецназначения "ЗУБР", коллеги которых во время миссии в Турецкой Республике продемонстрировали отличный уровень профессионализма.
Наши белорусские спасатели, каки весь белорусский народ, проявили уникальные для людей качества. Эточувство сострадания, чувство жалости, оказание помощи. Остановить в работе спасателя, который, даже невзирая на определенные риски, шел на помощь тому, кто попалв беду, фактически было невозможно.
Сотрудники АТН отмечены благодарностями МЧС
За выполненную задачу в Турецкой Республике весь контингент спецотряда "ЗУБР" был отмечен министром по чрезвычайным ситуациям благодарностями. Всего 64 человека. Трое из них были удостоены нагрудных знаков.
Среди награжденных - сотрудники АТН: специальный корреспондент Юрий Шевчук и телеоператор Дмитрий Чумак.
Съемочная группа АТН вместе со спецотрядом "ЗУБР" провела в Турецкой Республике 11 дней. В материалы, которые вышли в эфир, попала не только ежедневная работа специалистов, но и все моменты спасения людей.
Во время спасательной миссии спецотряду "ЗУБР" удалось достать из-под завалов 6 живых человек.
Фото:МЧС Беларуси
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