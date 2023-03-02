В Беларуси создадут спецотряд МЧС для реагирования на глобальные катастрофы и ликвидации их последствий

В Беларуси будет создан еще один сводный отряд МЧС для реагирования на глобальные катастрофы и ликвидации их последствий. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям во время подведения итогов спасательной миссии спецотряда "ЗУБР" в Турции.

Как отметил Вадим Синявский, белорусские специалисты полностью справились с поставленной задачей, но в будущем запрос на такие спецотряды может возрасти. Поэтому еще одно сводное подразделение будет сформировано из спасателей со всей страны. Войдут в него, в том числе и сотрудники из Республиканского отдела спецназначения "ЗУБР", коллеги которых во время миссии в Турецкой Республике продемонстрировали отличный уровень профессионализма.

Наши белорусские спасатели, каки весь белорусский народ, проявили уникальные для людей качества. Эточувство сострадания, чувство жалости, оказание помощи. Остановить в работе спасателя, который, даже невзирая на определенные риски, шел на помощь тому, кто попалв беду, фактически было невозможно. Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Сотрудники АТН отмечены благодарностями МЧС



За выполненную задачу в Турецкой Республике весь контингент спецотряда "ЗУБР" был отмечен министром по чрезвычайным ситуациям благодарностями. Всего 64 человека. Трое из них были удостоены нагрудных знаков.



Среди награжденных - сотрудники АТН: специальный корреспондент Юрий Шевчук и телеоператор Дмитрий Чумак.

Съемочная группа АТН вместе со спецотрядом "ЗУБР" провела в Турецкой Республике 11 дней. В материалы, которые вышли в эфир, попала не только ежедневная работа специалистов, но и все моменты спасения людей.

Во время спасательной миссии спецотряду "ЗУБР" удалось достать из-под завалов 6 живых человек.