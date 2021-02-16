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В Беларуси создадут завод по производству медицинских препаратов от COVID-19
Это предусмотрено пакетом соглашений о сотрудничестве, подписанном в "Великом камне". Также в рамках проекта в индустриальном парке планируется открыть лечебно-диагностический комплекс и евразийский центр обмена в области культуры традиционной китайской медицины. Консультации проходить будут, в том числе дистанционно - это позволит привлекать зарубежных специалистов.
В индустриальном парке активно развивают проекты в сфере медицины
Сформирован своеобразный кластер: это производство медицинских масок и хирургического оборудования, а также фармацевтика. Вскоре начнется и строительство завода по выпуску ветеринарных препаратов.
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