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В Беларуси создается система общественных инспекторов
В Беларуси появятся общественные инспекторы. Сегодня в Комитете госконтроля вручилиудостоверения первым народным контролерам. Создание на базе КГК и его территориальных органов системы общественных инспекторов предусмотрено указом Президента. Фактически это гражданский актив из числа работников государственных и контролирующих органов. Общественные инспекторы будут задействованы при контроле за ценами в торговых объектах, проверках в сфере сельского хозяйства, изучении ситуации по наведению порядка на земле и по другим вопросам. Задания для них будут выдаваться руководителями структурных подразделений и территориальных органов комитета.
Владислав Цыдик, председатель общественного объединения ветеранов центрального аппарата Комитета госконтроля Беларуси:
Задач много ставиться, но вместе с тем помощь общественных инспекторов - это будет немножко облегчение. Потому что помощь действующим специалистам КГК. Будем участвовать в проверках. Под эгидой руководителя будем участвовать в проверках.Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:
Это взгляд со стороны. Все равно у контролеров один взгляд, а у людей, которые прошли определенный жизненный путь, у них свое видение. Это во-первых. Во-вторых, у них несколько больше времени. И это не только их взгляд, это мнение его семьи, его знакомых. Почему бы людям, которые неравнодушны к этой жизни, проявить себя, когда у них есть такая возможность.С момента создания института общественных инспекторов в госконтроль обратились около 100 граждан. В результате конкурсного отбора удостоверения получили 8 человек. Также в ближайшее время еще 30 примут в областных КГК.
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