В Беларуси создан Фонд защиты работников здравоохранения - как он работает

На страже безопасности здоровья белорусов неизменно стоят медики. Спасают, лечат, дарят вторую жизнь и, к сожалению, не всегда получают в ответ благодарность. Иногда подвергаются моральному и даже физическому насилию.

В случае противоправных действий со стороны пациентов работники здравоохранения теперь могут рассчитывать на социальную и материальную поддержку профсоюзов. В Беларуси создан специальный фонд. Как он работает -нюансы изучила Светлана Чернова.

За первое полугодие 2020-го Международный комитет Красного Креста опубликовал данные более чем о 600 случаях уничижения медиков со стороны пациентов. Это в 40 странах мира. 23 % инцидентов - физическое насилие, 17 % - словесные оскорбления. Но это то, что удалось узнать из первых рук или социальных сетей.

Сколько на самом деле случаев, о которых умалчивают сами пострадавшие, остается догадываться.



Под особой угрозой работники скорой помощи. Только в столице бригады медиков совершают до 2,5 тысячи выездов. Нападения на врачей случаются несколько раз в год, рассказывает Евгений Юдаков, заведующий 11-й подстанцией скорой помощи. Выездной стаж около 10 лет. Несмотря на административную должность, сам периодически отправляется на вызовы.

Чаще всего сталкиваемся с агрессией от пациентов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Наверное, они не отдают отчет своим действиям, не понимают последствия. К счастью, эти нападения заканчивались легкими травмами для сотрудников. Евгений Юдаков, заведующий 11-й подстанцией Минской городской станции скорой медицинской помощи

У врачей больниц тоже есть свои истории. Например, через рентгеновское отделение 5-й клиники ежедневно проходят до 100 пациентов нейрохирургического профиля. Это, как правило, лица в состоянии алкогольного опьянения.

Пару лет назад молодой терапевт у нас работал, и пациент был в состоянии алкогольного опьянения - не мог долго ждать, что его так долго обследуют, и пришел к врачу выяснять отношения. Хорошо, что врач не робкого десятка и с хорошей физической подготовкой, смог дать отпор пациенту. Анастасия Павлюкевич, врач-рентгенолог 5-й городской клинической больницы г. Минска





Теперь в подобных ситуациях медики могут рассчитывать на социальную и материальную поддержку. Федерация профсоюзов совместно с Белорусской ассоциацией врачей и Минздравом создали фонд защиты работников здравоохранения. Пострадавшему от противоправных действий нужно обратиться с заявлением в милицию и далее в республиканский комитет профсоюзов.

В случае, если наш работник получил травмы, отнесенные к тяжелым, то поддержка будет в виде тысячи рублей. Если случай будет менее тяжелым, то наши работники получат сумму в размере 300 рублей. Если будут установлены 1, 2 и 3 группа, там суммы выплат значительные. Это 3 тысячи рублей, если первая группа - 2,2 тысячи, третья -1 тысяча рублей выплаты. Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения