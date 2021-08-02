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В Беларуси создан прототип вакцины от коронавируса

В Беларуси создан прототип собственной вакцины против коронавируса. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. Над белорусской прививкой работает совместная рабочая группа с Минздравом. Ученые считают, что с задачей они справились. Пока вакцина называется кандидатской. Это значит субстанция уже есть в научных лабораториях, и в следующем году ею можно будет прививаться всем желающим.

Также в Беларуси будет создан центр вирусологии, чтобы продолжить работу по созданию субстанций для новых вакцин.


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