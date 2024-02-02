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В Беларуси создан Республиканский оргкомитет по подготовке и проведению ВНС

В Беларуси создан Республиканский оргкомитет по подготовке и проведению ВНС

Глава государства Александр Лукашенко 2 февраля подписал распоряжение, которым создан Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуПрезидента.

В состав оргкомитета вошли ряд высших должностных лиц, руководство министерств, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, а также представители иных государственных органов. Возглавил его премьер-министр Роман Головченко.

На оргкомитет, помимо организационных вопросов, также возложена задача по широкому освещению проводимой работы и информированию населения о делегатах Всебелорусского народного собрания в средствах массовой информации.

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