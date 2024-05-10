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В Беларуси создана государственная комиссия по контролю за вступительной кампанией 2024 года

В Беларуси создана государственная комиссия по контролю за вступительной кампанией 2024 года

В Беларуси создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения всех этапов вступительной кампании в 2024 году, включая централизованный экзамен в рамках итоговой аттестации за курс средней школы. Соответствующий Указ № 194 подписал 10 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. В составе - представители Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, органов государственного управления, контролирующих органов и общественных организаций.

Реализация указа позволит обеспечить защиту прав и законных интересов граждан при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, принимать в случае необходимости оперативные меры реагирования для исключения нарушений законодательства.

Фото: БЕЛТА

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