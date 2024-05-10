В Беларуси создана государственная комиссия по контролю за вступительной кампанией 2024 года

В Беларуси создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения всех этапов вступительной кампании в 2024 году, включая централизованный экзамен в рамках итоговой аттестации за курс средней школы. Соответствующий Указ № 194 подписал 10 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.